Yahoo Akan Membeli Kembali Saham Senilai 3 Miliar Dolar AS

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, NEW YORK - Yahoo Inc akan membeli kembali saham senilai 3 miliar dolar AS melalui penawaran tender (tender offer).

Aksi itu dilakukan untuk menaikkan likuiditas pemegang saham, yang ingin menjual saham menjelang kesepakatan akuisisi Yahoo oleh Verizon Communications Inc.

Harga saham Yahoo meningkat 2 persen menjadi 50,81 dolar AS per saham, pasca pengumuman buyback saham.

Yahoo akan menentukan harga pembelian saham, setelah penawaran tender dilakukan di Belanda pada 13 Juni 2017 mendatang.

Perusahaan teknologi itu, sebagaimana dikutip Reuters menyebutkan, direksi dan pejabat eksekutifnya tidak akan ikut dalam aksi tender offer buyback saham.

Verizon sepakat membeli bisnis inti Yahoo sejak tahun lalu seharga 4,83 miliar dolar AS secara tunai.

Harga penawaran tersebut lebih rendah 350 juta dolar AS dari penawaran semula.

Pemangkasan nilai akuisisi dilakukan pasca dua serangan siber di Yahoo.

Transaksi ditargetkan selesai akhir Juni.

"Saat memasuki kuartal terakhir, kami berkomitmen untuk menyelesaikan dan berintegrasi dengan Verizon," ujar CEO Yahoo, Marrisa Mayer sebagaimana dikutip Investor.com.