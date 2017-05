Aming Sakit Hati Lihat Evelyn Dekat dengan Pria Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Sidang perceraian Aming Sugandi dengan Evelyn Nada Anjani kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Jumat (19/5/2017).

Sekiranya pukul 09.54 WIB sidang dimulai dengan disusul kedatangan Aming yang berpakaian serba hitam.

Komedian Aming tidak melupakan Evelyn Nada Anjani begitu saja, meski keduanya kini sedang menjalani sidang cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Justru, Aming masih memperhatikan akun Instagram Evelyn untuk melihat kesehariannya.

"Gue masih stalking Instagram-nya kok, dan gue lihat. Ternyata dia jauh lebih bahagia ya. Dia juga tambah cantik," ujarnya saat berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (17/5/2017).

Namun, ada yang membuat pria bertubuh kurus itu sakit hati.

Aming mengaku dirinya sakit hati ketika mengetahui Evelyn sedang dekat dengan pria lain. Aming pun harus memendam perasaan tersebut demi kebahagiaan Evelyn.

"Ya sakit sih, tapi kalau dia bahagia kenapa enggak? Kenapa harus gue nahan dia kalau dia enggak bisa bertahan," ungkap pemilik nama lengkap Aming Supriatna Sugandhi tersebut.

Meski mengaku sakit hati, Aming menegaskan dirinya tidak akan pernah menghapus foto-foto Evelyn dari kenangannya.

Aming merasa Evelyn adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang tidak bisa dihapus begitu saja.

"Ngapain juga dihapus? Kurang kerjaan. Gue sama dia bukan pasangan yang biasa, jadi biarin aja di situ. Mau punya pasangan baru kek. We are not common couple, kita enggak senorak itu," tutur pemain film 'Kacaunya Dunia Persilatan' itu.

Sebelumnya Evelyn mengaku sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Aming.

Ia juga mengungkapkan bahwa Aming meminta agar Evelyn tidak menghubunginya lagi.

"Enggak, kami enggak ada komunikasi sama sekali. Katanya dia (Aming) juga enggak mau diganggu sama saya. Ya sudah," kata Evelyn saat ditemui di studio Trans TV, Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (17/5/2017). (*)