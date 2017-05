Diasingkan Teman Sekolah karena Jelek, Kini Wajahnya Bikin Melongo

World Of Buzz

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Penampilan sebaiknya bukanlah cara kita memandang orang pertama kali.

Kesan pertama saat bertemu dengan orang lain memang penting.

Tapi alangkah baiknya jika kita berusaha mengetahui sifatnya lebih dulu.

'Dont judge the book by its cover' tampaknya sangat cocok mewakili kisah hidup wanita satu ini.

Seorang wanita yang berasal dari Vietnam memiliki nama panggilan Kuok bercerita tentang kisah hidupnya.

Inspiratif dan sangat menakjubkan, pelajaran hidup yang dapat diambil sungguh bagus.

Kuok kini sudah berusia 22 tahun dan siap menjelang pernikahannya dengan kekasih.

Kehidupannya dahulu tak seperti kehidupannya sekarang.

Sejak kecil Kuok tak pernah membayangkan akan menjadi apa wajahnya saat ia dewasa nanti.

Ia bahkan tak mempedulikan juga julukan teman-temannya kepada dirinya.