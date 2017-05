Diejek Gendut, Artis Ini Tulis Curhatan Panjang Lebar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Pasangan selebritis Aryani Fitriana dan Donny Michael menikah pada 16 Januari 2016.

Pernikahan tersebut terbilang kilat karena keduanya hanya berpacaran selama satu bulan saja.

Tak lama setelah menikah, Aryani pun langsung dinyatakan positif hamil.

Kabar itu tentu saja disambut dengan suka cita dan kegembiraan.

Menunggu selama 9 bulan, mereka pun akhirnya bisa bertemu dengan buah hatinya pada April lalu.

Kabar kelahiran ini disampaikan oleh Donny melalui akun Instagram miliknya, @donnymichael.

Senin (3/4/2017), Donny mengunggah foto anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki.

Bayi itu terlihat sangat lucu dalam balutan selimut warna biru.

"Welcome to the jungle my lovely son.." tulis Donny menyambut kehadiran sang putra.

Donny juga mengunggah momen mengharukan ketika Aryani baru saja melewati proses persalinan.