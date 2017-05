Inilah Lukisan dengan Rekor Termahal: Karya Basquiat Seharga Rp 1,48 Triliun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, NEW YORK - Seorang pengusaha muda kaya raya asal Jepang membeli lukisan karya seniman Jean-Michel Basquiat seharga 110,5 juta dollar AS, dalam lelang di New York, Kamis malam (18/5/2017).

Angka setara dengan Rp 1,48 triliun tersebut menjadikan lukisan Basquiat mencapai rekor harga lelang tertinggi di abad ke-20.

Rekor itu tercapai berselang hampir 30 tahun setelah kematian Basquiat.

Karya tahun 1982 "Untitled" yang menggambarkan kepala mirip tengkorak menggunakan cat minyak, cat akrilik, dan semprotan di kanvas raksasa adalah bintang dari musim lelang di rumah lelang Sotheby, Mei ini.

Seperti diberitakan AFP, hingga Jumat (19/5/2017) tercatat nilai transaksi di rumah lelang itu mencapai angka 1 miliar dollar AS.

Pihak Sotheby mengatakan, orang kaya Jepang bernama Yusaku Maezawa (41), yang membeli lukisan ini, adalah juga orang yang membeli karya Basquiat tahun lalu.

Pembelian lukisan potret seharga 57,3 dollar AS tahun lalu itu juga sempat mencatatkan rekor dunia.

Berdasarkan data Sotheby, harga 110,5 juta dollar AS adalah rekor harga lelang tertinggi bagi karya seniman AS yang dibuat setelah tahun 1980.

Gemuruh dan tepuk tangan panjang mengiringi terjadinya penjualan tersebut. Capaian itu hampir dua kali lipat dari rekor lelang Basquiat sebelumnya, senilai 57 juta dollar AS tadi.

"Ini adalah karya besar sebesar 98 juta dollar AS," ungkap pihak rumah lelang. Label seharga 110,5 juta dollar AS termasuk premi pembeli.