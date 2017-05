Pria Ini Nyaris Buta Gara-gara Kena Abu Rokok Pemotor

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA- Nasib apes dialami seorang pengendara sepeda motor bernama Rendhy Maulana.

Melalui akun sosial media Facebook miliknya ia bercerita, matanya nyaris buta akibat terkena bara abu rokok pengendara motor lain yang sedang merokok di kawasan Jakarta Timur.

Rendhy menceritakan bahwa awal mulanya ia tengah berkendara. Tiba-tiba matanya terasa panas dan kesulitan melihat setelah terkena bara rokok pengendara lain.

Dalam akunnya, Rendhy memperlihatkan matanya yang tengah diperban.

Menurut pemeriksaan dokter matanya terkena iritasi hebat akibat abu rokok. Dirinya tidak memperhatikan pengendara motor yang sedang merokok karena kejadian berlangsung cepat.

Beruntung, matanya masih dapat pulih dari luka tersebut.

Dalam postingannya Rendhy juga mengungkapkan untuk pengguna motor berhati-hati terutama untuk tidak merokok selama berkendara.

Dirinya mengatakan sudah mengenakan helm halfface dengan kaca ditutup masih dapat kemasukan abu rokok.

Ini sindiran yang ditulisnya dan ditujukan ke pengdara motor yang hobi merokok sambil berkendara.

"Terimakasih buat pengendara motor yg hobi ngerokok sambil bawa motor.

Bara api rokok lo bikin orang bahaya.

“Self reminder, mending pake helm full face + masker sekalian.

For others, keep safety dijalan, sebisa mungkin hindarin deket-deket sama org begitu (maksudnya, yang suka merokok sambil berkendara). Cheers.

FYI: Saya sudah pake helm half face + kaca ditutup, tetapi masih bisa kemasukan bara rokok," tulis Rendhy di akun facebooknya.

Kejadian ini tentu menjadi pengingat bagi pengguna jalan raya yang lain bahwa ada keselmatan orang lain yang perlu diperhatikan. Tidak perlu melulu soal diri sendiri.