Uang Teman Hadir di Lampung

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT. Digital Alpha Indonesia atau dikenal dengan uangteman.com sebagai pelopor pinjaman online mikro kini hadir di Lampung. Pinjaman yang seluruh prosesnya dilakukan via online ini secara resmi ada di Lampung sejak tanggal 1 Mei 2017 lalu.

Deputy CEO UangTeman Rio Quiserto menjelaskan, Uang Teman memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan uang melalui sistem aplikasi yang bisa diunduh melalui Playstore maupun melalui website www.uangteman.com.

"Prosesnya secara online, tinggal isi data dan upload persyaratan yaitu KTP, foto dan slip gaji saat mengajukan pinjaman. Apabila sudah lengkap semua, maka dana bisa dicairkan maksimum 2 - 3 hari langsung masuk ke rekening untuk pinjaman pertama. Untuk pinjaman kedua dan selanjutnya bisa dicairkan dalam waktu 3 - 6 jam, jadi prosesnya sangat cepat," jelasnya saat Media Briefing di Swiss-belhotel, Jumat (19/5).

Rio melanjutkan, nasabah bisa meminjam antara Rp 1 - 3 juta dengan jangka waktu 10 - 30 hari. Pada saat jatuh tempo maka harus dikembalikan pinjaman pokok dan biaya layanan. Adapun biaya layanannya adalah 1% per hari untuk pinjaman pertama, 0,9% per hari untuk pinjaman kedua, 0,8% per hari untuk pinjaman ketiga dan 0,75% per hari untuk pinjaman keempat.

"Setiap kita buka di suatu kota pasti kita lihat kebutuhan masyarakatnya seperti apa. Di Lampung sendiri animonya lumayan, selama ini Lampung potensinya besar sehingga kita buka di Lampung. Lampung sendiri adalah kota ke-19. Untuk minimal slip gaji yang bisa mengajukan di Lampung adalah Rp 2" imbuhnya.

Sebelum di Lampung, Uang Teman yang sudah berdiri sejak April 2015 ini sudah ada di Jabodetabek. Kemudian, setelah itu ekspansi ke Bali, Makassar, Palembang, Jambi, Balik Papan. dan ekpansi ke Lampung terhitung pada 1 Mei 2017. Nasabahnya sudah lebih dari 5000 orang dengan nilai pinjaman diatas Rp 30 miliar.

Sementara itu, Director of Marketing & Communications Uang Teman Donna Arifin menjelaskan, yang bisa meminjam di Uang Teman adalah range usia 21 - 50 tahun. Secara nasional, masyarakat yang meminjam 90% karyawan dan 10 persen pengusaha. Dari segi penggunaan, 30% untuk UMKM, 25% untuk pendidikan, 25% untuk kesehatan dan 20% untuk konsumsi. (ana)