Isyana Sarasvati Selalu Bawa Si Jimmy, Siapa Dia?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Isyana Sarasvati (24) mempunyai teman baru bernama Jimmy.

Tak tanggung-tanggung, teman barunya tersebut selalu ikut dalam setiap kesempatan, baik on air maupun off air.

Namun jangan salah sangka dulu, Jimmy di sini bukan manusia, melainkan sebuah piano berukuran kecil.

Isyana mengaku tidak lepas dari benda satu itu dalam setiap kesempatan, untuk menemani hari-harinya.

"Iya, aku suka bawa piano kecil, Si Jimmy (namanya) hehehe. Jimmy sekarang aku bawa tiap off air. Jimmy itu teman baru aku tahun 2017, aku enggak bisa lepas dari Si Jimmy ini," ujarnya saat berada di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (19/5/2017).

Isyana mengaku mempunyai setidaknya empat warna yang berbeda dari mainan barunya itu.

Dengan Jimmy, pelantun lagu 'The Way I Love You' itu bisa menyimpan sejumlah lagu yang secara tidak sengaja diciptakannya.

"Aku punya beberapa warna, dan selalu aku bawa, karena aku kadang kepikiran sesuatu. Jadi aku bisa ngerekam di Jimmy dan handphone supaya enggak hilang. Itu semua berkat Jimmy," ungkap wanita yang mahir bermain piano itu.

Ia sendiri merasa tidak memiliki alasan khusus memberikan nama Jimmy untuk piano kecil yang dibawa.

Hanya, dengan nama orang yang diberikan untuk sebuah piano kecil, orang-orang yang tidak mengetahui pastinya akan kaget.

"Lucu aja, Jimmy nih namanya. Biar lucu aja, siapa nih, Jimmy. Kayak ngomongin orang ya, Jimmy hehehe. Ambigu," tutur pelantun lagu 'Mimpi' itu. (*)