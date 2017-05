Raisa Dilamar Hamish, Banyak Fans Patah Hati

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Raisa akhirnya buka suara tentang peristiwa penting dalam hidupnya. Melalui akun Instagramnya, @raisa6690, ia menyatakan telah menerima lamaran sang kekasih.

Ia mengunggah sebuah foto tangan yang saling bertautan secara close up.

Berdasarkan keterangan yang diberikan pada foto itu, kekasihnya, yakni artis peran Hamish Daud, melamarnya.

"With a ring in his hand, he asked me to be his home. He asked for my love to be the foundation of our future. My arms to be the ones he returns to after every adventure. No more questioning, no more insecurities. Just me & him, on a crazy journey forever," tulis Raisa.

Apa jawaban Raisa atas lamaran tersebut?

"And of course I said yes," katanya.

Acara lamaran tersebut berlangsung di kediaman Raisa di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, Minggu 921/5/2017) malam.

Peristiwa ini membuat heboh, bahkan membuat banyak fans mereka patah hati. Sampai-sampai muncul tagar #HariPatahHatiNasional di media sosial.