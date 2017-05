Ramadan Package di Emersia Mulai Rp 25 Ribu per Orang

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Emersia Hotel & Resort Lampung menghadirkan promo bernama Ramadan Package spesial untuk masyarakat Lampung yang akan mengisi momen ramadan bersama dengan keluarga, sahabat maupun rekan kerja. Dalam paket yang dihadirkan selama bulan ramadan ini, tamu akan disuguhi beragam menu spesial di Sapphire Restaurant Emersia Hotel & Resort Lampung.

Executive Chef Emersia Hotel & Resort Lampung Asep Iswanto menjelaskan, pada ramadan kali ini, Sapphire Restaurant Emersia Hotel and Resort menghadirkan pilihan fusion menu dengan sajian lebih dari seratusan menu yang berbeda setiap harinya mulai dari takjil, makanan utama, minuman hingga dessert untuk berbuka puasa.

"Nanti ada Breakfasting On Ramadhan dimana makanannya kita sajikan secara prasmanan (buffet) sehingga tamu bebas mau makan apa saja sepuasnya. Varian menunya juga banyak, termasuk ada menu ala Timur Tengah, menu tradisional, menu dengan citarasa India dan macam-macam takjil. Semua kita sajikan lengkap," jelasnya kepada Tribun, Senin (22/5).

Asep mencontohkan, untuk menu takjil ada yang spesial untuk tamu di Emersia, yaitu, kurma dengan berbagai varian isi seperti cokelat, kacang, strawberry dan krim. Sementara itu, untuk stall ada Chicken Shawarma atau kebab ayam dengan citarasa dan presentasi yang spesial.

Untuk menu bercitarasa India, ada canai bread, jala bread, naan bread, maryam bread dan prata bread. Kemudian ada pilihan Indian curry termasuk vegetable curry, chicken curry, beef curry, dan plain curry. Bagi tamu yang ingin mencicipi sajian khas Arab, ada Arabian snack & dessert berupa chicken ball masala, fish ball masala, meat ball masala, falafel, mouhalabieh, dan om ali (sejenis puding Arab).

"Ada juga nasi kebuli, nasi biryani, serta Arabian Tea and Coffee. Menu - menu makanan tradisional yang khas Lampung juga tetap kita sajikan seperti aneka pindang, seruit kemudian sekubal dan engkak juga ada. Setiap hari juga kita adakan live cooking serta dekorasi dengan pernak - pernik ramadan sehingga suasana khas ramadan bisa sangat terasa saat tamu menikmati makanan di Sapphire Restaurant Emersia Hotel & Resort Lampung," imbuh Asep.

Untuk menikmati semua menu buffet Ramadan Package yang disediakan di Sapphire Restaurant Emersia Hotel & Resort Lampung, tamu cukup membayar Rp 140 ribu/pax untuk 1 - 2 pax, 3 - 9 pax Rp 130 ribu/pax, Group minimum 10 pax Rp 125 ribu/pax dan ada Ta'jil Package Rp 25 ribu/pax bagi tamu yang ingin memesan takjil saja.

Pemesanan kamar saat bulan ramadan juga diberikan promo spesial yaitu Rp 615 ribu/malam sudah termasuk sahur dan takjil. Masih dalam suasana menyambut ramadan, Sapphire Restaurant Emersia Hotel & Resort Lampung menghadirkan menu Special of the Month bernama Magadim Soup (sup kaki kambing) dengan harga Rp 99 ribu, Snowberry Cake Rp 30 ribu dan Kurma Aden yang merupakan perpaduan kurma dan susu murni dengan harga Rp 35 ribu. (ana)