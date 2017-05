Ariel Tatum Ternyata Bukan Prioritas Utama bagi Ryuji Utomo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Ariel Tatum ternyata bukan prioritas nomor 1 bagi kekasihnya, pesepakbola Ryuji Utomo.

Aktris cantik itu mengaku jika dirinya menjadi yang nomor 3 setelah pekerjaan dan keluarga Ryuji.

Meski begitu, Ariel Tatum bisa memahami dan merasa bangga pada mantan pemain Arema itu yang selalu bisa membuatnya bahagia tersebut.

Hal ini diketahui lewat unggahan Instagram Ariel Tatum berikut ini.

Foto yang diunggah akun instagram @arieltatum. (instagram/@arieltatum) ()

“Appreciation post, untuk yang selalu bisa bikin bahagia.

Bawain bunga dan bouquet chicken nuggets buatannya sendiri di minggu yang cukup melelahkan.

Walaupun gw jadi prioritas nomor 3 setelah kerjaan dan keluarganya, but if I’m not the happiest girl on this planet, then I do’'t know who is.

Good luck with Persija tomorrow and Timnas next week loooove! I'm SO proud of you!”

Begitulah bunyi keterangan pada unggahan di atas.

Dalam foto tersebut tampak Ryuji yang membawa bunga dan bouquet chicken nuggets untuk Ariel Tatum.

Seperti diketahui, Ryuji merupakan pesepakbola yang bermain di klub Persija Jakarta dan Timnas Indonesia U-23. Dia dikenal sebagai pekerja pria pekerja keras dan dekat dengan orangtuanya.

Zainuddin/Surya.co.id