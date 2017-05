Auto 2000 Raden Intan Sosialisasi Budaya FIRST

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Auto 2000 Raden Intan menggelar acara Sosialisasi Implementasi Budaya FIRST, Culture Day untuk seluruh jajaran manajemen dan karyawan, Senin (22/5). Budaya FIRST sendiri adalah komitmen yang dipegang sebagai dasar corporate values Auto 2000, dalam kesehariannya.

Kepala Cabang Auto 2000 Raden Intan Royke Tanralili menjelaskan, saat ini Auto 2000 sedang memperkuat internalisasi budaya FIRST, yang telah diawali dengan Top Management Commitment di awal bulan Februari, pengukuran kesehatan budaya melalui OCHI Survey, dan pelaksanakan 16 batch Workshop Change Leader dan Change Agent.

"Dimana dalam aktivitas tersebut telah dihasilkan beragam initiative kegiatan untuk perbaikan budaya Auto 2000 secara menyeluruh di cabang dan kantor pusat guna meningkatkan kepekaan internal kita akan budaya FIRST," jelasnya setelah apel pagi Culture Day.

Royke melanjutkan, Budaya FIRST harus terus dipegang sebagai penopang inti value perusahaan, khususnya dalam menghadapi tahun 2017 yang penuh tantangan bagi dunia otomotif. Adapun implementasi Budaya FIRST dilakukan yang pertama adalah Focus on Customer, dengan "Melayani tulus hati dan Melebihi harapan pelanggan", berikan pelayanan yang terbaik, tulus dan bermanfaat untuk pelanggan.

Selanjutnya adalah Integrity, yaitu selarasnya kata dan tindakan serta jujur dan adil. Respect for Others, yaitu menghargai orang lain dan berempati. Caranya, memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan, serta tulus menghargai dan mengapresiasi kontribusi orang lain sekecil apapun perbuatan yang dilakukannya.

"Kemudian Strive for Excellence, dengan selalu melakukan yang terbaik dan berinovasi’. Yang terakhir adalah Teamwork, yaitu bagaimana caranya kita menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kompak serta bersinergi. Hari ini kita serempak menggunakan kaos panca warna yang mencerminkan 5 value budaya FIRST, dan juga menggambarkan keberagaman dari kita semua," imbuh Royke. (ana)