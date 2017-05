Ini Cara Mendownload Daftar Calon Jemaah Haji yang Berhak Lunas Tahap Dua

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka Ahmad Solichin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Kota Bandar Lampung H. Abdul Basid, S.Ag, MM, menuturkan adapun jemaah haji yang berhak melunasi tahap kedua terdapat beberapa kriteria yaitu, jemaah haji yang termasuk dalam kategori gagal sistem, jemaah haji nomor porsi masuk kuota tahun 1438 H/2017 M tetapi berstatus sudah haji.

Kemudian, penggabungan mahram yaitu suami istri dan anak orang tua kandung terpisah dan jemaah haji usia lanjut minimal berusia 75 tahun dan pendampingnya yang telah mengajukan permohonan ke kementerian agama.

"Adapun daftar nama calon jemaah haji yang berhak lunas tahap kedua untuk kota Bandar Lampung dapat didownload melalui web: bandarlampungkota.kemenag.go.id.," jelasnya, Selasa (23/5/2017).

Ia pun menerangkan, adapun pelunasan tahap kedua ini waktunya dimulai dari tanggal 22 Mei - 2 Juni 2017 setiap jam kerja di bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH).

"Sedangkan cara mendownload daftar nama berhak lunas adalah sebagai berikut: buka web: bandarlampungkota.kemenag go id, klik menu download, klik menu daftar nama jemaah berhak lunas tahap kedua, buka hasil download maka akan keluar daftar nama atau by name jemaah yang berhak lunas tahap kedua," pungkasnya. (eka)