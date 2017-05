Veronica Jadi Trending Topic di Twitter, Netizen Ramai-ramai Beri Semangat dan Doa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Nama istri Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, Veronica Tan, jadi pembahasan netizen di sejumlah media sosial usai konferensi pers yang diadakan mengenai alasan pencabutan banding Ahok, Selasa (23/5/2017) siang.

Di Twitter, kata "Veronica" dan "Bu Vero" masuk sebagai salah satutrending topic atau yang ramai dibicarakan di dunia maya. Pantauan Kompas.com, per pukul 14.15 WIB, ada 26.000 lebih tweets yang menyertakan kata "Veronica".

Sedangkan untuk kata "Bu Vero", perlahan mulai bertambah dari 2.000 ke 3.000 tweets. Dari sejumlah tweet yang diunggah netizen, sebagian besar menyampaikan rasa simpati, semangat, dan doa untuk Vero.

Sejumlah netizen juga mengaku ikut sedih setelah melihat Vero menangis saat membacakan surat dari Ahok yang masih ditahan di rumah tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

"I broke into tears the moment I saw Bu Vero crying. You're such a strong woman I aspire to be, Bu. He's right, Gusti ora sare," tulis akun @yasnnin.

"Be Strong Bu Vero, because things will get better. It might be stormy now, but it can't rain forever," tulis akun @Joeli_chu.

Tidak hanya warga biasa, ada juga tokoh dan figur ternama yang memberikan suntikan semangat bagi Vero.

Mereka mendoakan agar Vero dan keluarga Ahok bisa tabah menjalani kondisi di mana Ahok ditahan atas tuduhan penodaan agama.

"Bu Vero, doaku bersamamu dan keluarga. Your strength is an inspiration," tulis penulis Dewi Lestari melalui akunnya @deelestari.

Andri Donnal Putera