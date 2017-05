HMC 2017 Gali Kreatifitas Pecinta Motor Honda

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspitasari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) kembali gelar Honda Modif Contest (HMC) di 15 kota sepanjang Mei – Oktober 2017. Memasuki usianya yang telah satu dekade, gelaran modifikasi akbar ini akan mewadahi kreativitas modifikator dan komunitas Honda dengan tetap mengutamakan unsur keamanan motor dan kelayakan dikendarai di jalan.

Perhelatan akbar HMC 2017 ditargetkan diikuti oleh 1.500 peserta penggemar modifikasi Tanah Air. Kompetisi modifikasi Honda ini memiliki regulasi mutlak bagi motor peserta untuk dapat dikendarai dengan dilakukannya tes jalan sepanjang 300m. Penjurian HMC 2017 dilakukan oleh media dengan regulasi tes jalan sebagai penilaian penting dan penilaian berupa ide atau konsep

yang diusung, fungsi, estetika, finishing dan detail motor yang dimodifikasi.

General Manager Marketing Planning and Analysis Division AHM A. Indraputra mengatakan AHM terus melakukan perubahan konsep acara dan kelas yang dilombakan agar dapat semakin mengakomodir perkembangan tren dan minat penggemar modifikasi namun tetap aman dan layak dikendarai.

Ia melanjutkan, ajang HMC ini pun menjadi sarana bagi pecinta Honda yang telah tergabung dalam komunitas Honda untuk membina persaudaraan yang telah terjalin melalui beragam aktivitas yang telah disiapkan berupa gathering, games dan bazar.

“Melalui HMC kami ingin terus mengedepankan pentingnya modifikasi yang aman dan layak dikendarai dengan merangkul pecinta motor Honda dan juga para modifikator muda berbakat. Ajang ini pun menjadi sarana kami untuk dapat terus mementingkan keselamatan berkendara sebagai bagian dari gaya hidupnya," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/5).

Gelaran tahun ini hadir spesial dengan 6 kelas yang dilombakan. Untuk motor Honda produksi tahun 2006 keatas, dibuka 4 kelas yakni kelas Matic & Cub Stok untuk gaya modifikasi Stock & Stickers/Decals dengan mesin skutik dan cub, Matic & Cub Advance untuk gaya modifikasi Advance & Airbrush/Paintings dengan mesin skutik dan cub, Sport Stock untuk gaya modifikasi Stock & Stickers/Decals dengan mesin sport, Sport Advance untuk gaya modifikasi Advance & Airbrush/Paintings dengan mesin sport.

Selain itu, turut dibuka 2 kelas lainnya yakni kelas Free For All (FFA) untuk modifikasi tipe skutik, cub dan sport dengan gaya modifikasi ekstrim dan All Stock Advance < 2006 untuk motor cub dan sport Honda produksi dibawah tahun 2006 dengan gaya modifikasi Stock / Advance, Stickers / Decals, Airbrush & Paintings.

Pada ajang lomba modifikasi Honda ini, para modifikator HMC 2017 ini memperebutkan beragam hadiah menarik. Dari gelaran di 14 kota besar, AHM akan memilih satu pemenang pada setiap kelas untuk dikompetisikan kembali di ajang akbar Final Battle HMC 2017. Selanjutnya akan dipilih 3 orang pemenang terbaik sebagai pemenang nasional dengan 3 kategori yakni All Stock Advance > 2006, Free For All dan All Stock Advance < 2006. Selain pemenang dari 6 kelas di tiap kota, HMC juga memberikan penghargaan baru untuk Special Achievement yakni Best Community Fun Competition melengkapi penghargaan yakni Best Pick. (ana/rls)