Pengendara Bingung Lintasi Gang PU

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung resmi menerapkan one way atau jalur satu arah di Gang PU atau Jalan Pagar Alam, Selasa (23/5). Kondisi itu sempat membuat banyak pengendara kebingungan. Pasalnya, warga tidak mengetahui jika hari itu, one way mulai diterapkan.

Warni (38), salah satu pengendara yang hendak menuju Way Halim dari arah Kemiling mengaku bingung saat melintas di Jalan Pagar Alam menuju Teuku Umar. Sebab, jalan yang biasa ia lewati itu ditutup.

"Saya kan biasanya lewat gang PU dari Kemiling menuju Way Halim. Hari ini (kemarin) ada pengalihan jalan dan saya tadi bingung karena saya tidak tahu kalau ada penutupan jalan," katanya.

Dirinya lantas dialihkan menuju Jalan Palapa dan tembus Jalan Sukardi Hamdani menuju Jalan ZA Pagar Alam. "Suruh ikuti petunjuk arah dan saya ikuti saja karena banyak pengendara yang lewat. Tembusnya dekat Giant dan putar arah dahulu, baru bisa ke Way halim," imbuhnya.

Hal tak jauh beda dialami Nurjannah (29) yang juga melintasi Gang PU ingin menuju Wayhalim. "Saya dari Pasar Tamin mau ke MBK. Ternyata jalannya dialihkan, biasanya dari Jalan Panglima Polim masuk Gang PU," katanya. Dengan pengalihan jalan itu, ia pun harus memutar arah menuju MBK.

Baharudin, warga lainnya menuturkan, seharusnya jika hari Selasa akan ditutup, pada Senin sudah disosialisasikan. "Kemarin-kemarin kan belum jelas, hari apanya mau diterapkan satu jalur. Nah tiba-tiba hari ini, jadi pada bingung semua. Untuk ada petugas yang nunjukin arah, jadi tidak terlalu macet," kata dia.

