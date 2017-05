Wow, Harga Cincin Tunangan Raisa Diperkirakan Rp 167 Juta!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Menjelang pernikahannya yang (katanya) akan dilangsungkan akhir tahun ini, Raisa akan terus memakai cincin pertunangannya dengan Hamish Daud. Membaca caption foto Instagram @lenterafotografie, kita bisa tahu bahwa cincin pertunangan Raisa berasal dari merk cincin terkenal, Tiffany & Co.

Jika dilihat sekilias, sepertinya cincin pertunangan Tiffany & Co. yang dikenakan Raisa adalah Tiffany setting. Sebuah desain cincin pertunangan yang jadi kebanggaan Tiffany & Co., dan didaulat sebagai "Ring of the rings" oleh banyak orang.

Sekitar tahun 1886, karakter perhiasan ditandari oleh periode Victoria. Di masa itu, permata diposisikan lebih rendah dibanding band (lingkar cincin). Biasanya menampilkan banyak dekorasi dan ukiran. Dengan kata lain, tidak sederhana.

Menurut Charles Lewis Tiffany, sebuah berlian yang mulia harus diagungkan, bukan disembunyikan.

Lebih banyak cahaya yang ditangkap dan direfleksikan sebuah berlian, makin cerah kilaunya. Jadi, Tiffany butuh desain cincin yang bisa menahan batu di tempatnya, dengan logam yang dipakai sesedikit mungkin.

Dia juga ingin mengangkat intan di atas band untuk membuatnya tampak lebih besar, seakan-akan mengapung di atas logam. Hasilnya: Tiffany setting.

Tiffany setting terdiri dari berlian potongan round yang ditahan oleh mahkota 6 cakram di jarak yang sama mengelilingi batu. Cakram berbentuk V menjadi dudukan pinggiran berlian dan bertugas menjaganya dari bergerak atau jatuh.

Inilah cincin yang dipakai oleh beragam selebriti dan tokoh-tokoh terkenal dunia. Dan kemungkinan besar, inilah cincin pertunangan Raisa dan Hamish. Kalau benar, cincin Raisa harganya bisa sekitar Rp167 juta!