Pemprov Lampung Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil Jelang Ramadan

Laporan Reporter Tribun Lampung Andreas Heru Jatmiko

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Dinas Perdagangan Lampung memastikan harga bahan pokok stabil jelang bulan Ramadan.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Lampung, Ofrial mengatakan, hal itu berdasarkan data pemantauan per tanggal 23 Mei 2017.

"Kalau lihat data survei yang masuk, semua terlihat stabil. Jika terjadi kenaikan, sekarang tinggal bagaimana warga menyikapi. Seperti bawang putih, di sini tidak ada petaninya, jadi pasti harganya agak tinggi. Tapi, silakan warga mensiasati sendiri dengan berbelanja seperlunya, sesuai kebutuhan keluarga. Jangan berbelanja terlalu berlebihan walau semua tergantung masyarakat sendiri," ujarnya, Kamis (25/5/2017).

Beberapa harga bahan pokok tersebut, antara lain daging ayam kampung sebesar Rp 35.000 per kilogram (kg), telur ayam (Rp 21.000 per kg), bawang putih (Rp 46.667 per kg), bawang merah (Rp 26.347 per kg), serta gula pasir (Rp 12.500 per kg).