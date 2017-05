Tata Motors Gandeng Tokopedia Pasarkan Suku Cadang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - PT Tata Motors Distribusi Indonesia (TMDI), agen pemegang merek (APM) Tata Motors di Indonesia, menggandeng Tokopedia dalam memudahkan para pelanggan kendaraan Tata Motors membeli suku cadang asli (genuine parts) Tata secara online.



Penandatanganan kerja sama kedua belah pihak tersebut ditandatangani secara resmi pada Selasa, 25 April 2017, pertanda dimulainya Tata Online Parts Shop (TOPS) di Tokopedia. TOPS merupakan program penjualan daring (online) untuk suku cadang asli Tata, yang dikelola oleh dealer-dealer TMDI di seluruh Indonesia.



TOPS Official Store akan membuat konsumen mudah melakukan pencarian suku cadang asli Tata, dan cepat dalam melakukan pemesanan.

Tidak kurang dari 300 suku cadang asli Tata, baik yang reguler dan spesifik, tersedia di TOPS Official Store. Dan secara bertahap, akan terus bertambah jenis dan jumlah suku cadang asli Tata di TOPS Official Store.



Presiden Direktur TMDI, Biswadev Sengupta mengatakan, seluruh suku cadang yang tersedia di TOPS Official Store merupakan 100% asli, sama persis dengan yang terpasang di setiap kendaraan Tata Motors, tidak ada kualitas nomor dua.

"Harganya sama di seluruh Indonesia. TOPS Official Store akan dikelola oleh PT Java Motor, distributor resmi suku cadang TMDI," katanya, Selasa (25/4/2017).

TMDI mengumumkan untuk semua pembelian yang melalui TOPS Official Store, biaya pengiriman akan digratiskan, dalam masa promo minimal untuk satu tahun.

TMDI secara intens bekerja sama dengan Java Motors untuk memastikan pengiriman suku cadang asli Tata Motors akan dilakukan pada hari yang sama, dan menyertakan garansi untuk semua pesanan pembelian yang dilakukan melalui TOPS Official Store di Tokopedia.

"Kami akan terus merilis berbagai penawaran dan promo spesial, sehingga konsumen dapat lebih menghemat biaya perawatan kendaraan Tata milik mereka. Pelanggan juga dapat menikmati manfaat pembayaran dengan angsuran sampai 12 bulan dengan bunga nol untuk pembelian sebesar atau lebih dari Rp 500.000 dengan pilihan 16 bank besar di Indonesia."



Menurut Biswadev, TOPS Official Store sangat cocok untuk era digital saat ini. Selain itu, bagi konsumen yang lebih memilih membeli secara langsung (offline), secara mudah dapat membeli suku cadang asli Tata Motors dengan mengunjungi lebih dari 200 toko onderdil yang tersebar di 102 kota di seluruh Indonesia.

Dia menyebutkan kemitraan antara TMDI dan Tokopedia adalah salah satu yang pertama di industri otomotif di Indonesia.