Gara-gara Charger Ponsel, Wanita Ini Kehilangan Data dan 33.000 Foto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ponsel dan selfie adalah dua hal yang saat ini tidak bisa dipisahkan dari seorang wanita.

Namun jangan sampai dua kegiatan ini membuat ponsel Anda rusak dan kehilangan seluruh foto di galeri. Seperti yang terjadi pada wanita ini.

Dilansir dari businessinsider.com, penulis desk kecantikan Insider, Brianna Arps, kehilangan 33.000 fotonya karena melakukan mengisi ulang baterai iPhone-nya.

Arps bercerita bahwa malam itu ia bersiap-siap untuk pergi ke luar. Lalu ia selfie ketika daya baterai ponselnya hanya 3%.

Ketika ponselnya mati, dia langsung men-charger. Tapi mencabutnya kembali ketika ponsel baru terisi 5% dan mengambil selfie lagi.

“Itu terjadi sekitar lima kali. Seperti off dan on, off dan on, off dan on,” jelas Arps.

Ketika akan mencabut charger dan selfie lagi untuk ke enam kalinya, ponsel Arps tidak menyala.

Akhirnya ia men-charger sekitar 25 menit dan ponselnya melaporkan sedang melakukan hard reset.

Setelah ponsel hidup lagi, Arps melihat layar bertuliskan “iPhone Recovery Mode”. Arps pun langsung membuka galeri fotonya untuk melihat hasil selfie yang ia ambil.

Namun seluruh fotonya yang berjumlah 33.000 foto hilang. Termasuk foto wisuda dan keluarganya.