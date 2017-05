Ingin Tetap Cantik dengan Make Up Meski Berkeringat?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Rasanya cuaca panas selalu mengancam aplikasi make up kita.

Foundation bisa luntur dan pecah, maskara terhapus, bahkan alis memudar.

Kita tidak bisa menghalangi diri dari kecenderungan tubuh untuk berkeringat di cuaca yang panas.

Tapi, kita bisa mengambil langkah pencegahan agar makeup kita bertahan dari kelembapan.

Dilansir dari Nova.ID, berikut ini tips makeup anti-luntur agar tampilan makeup Anda tetap oke meski berkeringat.

1. Seringan Mungkin

Less is more.

Untuk menangkal make up luntur, perawatan wajah (skin care) pun harus ringkas dan lebih sedikit. Pelembap berat tidak akan membantu.

Coba pakai serum kulit. Pilih tinted moisturizer daripada foundation.

Semakin sheer atu tipis daya tutupnya (coverage), semakin sedikit kemungkinannya untuk luntur. Formula matte biasanya lebih mampu bertahan di kulit.