Irish Bella Posting Foto Tanpa Make Up, Wajah Aslinya Mengejutkan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Menjadi seorang artis sinetron kian menuntut Irish Bella untuk selalu tampil sempurna di depan kamera.

Karena itu, dirinya selalu berdandan agar wajahnya selalu terlihat cerah jika kita tonton di layar televisi.

Sebagai seorang wanita juga, Bella pastinya ingin selalu tampil cantik yang salah satunya dengan berdandan.

Jadi tak jarang, jika melihat foto-foto Bella di Instagramnya, ia selalu menambahkan make up ke wajah cantiknya.

Tapi bukan berarti Bella akan terlihat jelek jika tanpa make up di wajahnya, loh!

Buktinya, ketika ia mengunggah foto tanpa make up atau tanpa filter di hp, gadis berusia 21 tahun itu tetap memesona.

Tanpa polesan make up sedikit pun di wajahnya, Bella tersenyum pada kamera.

Apalagi dengan alis tebal, bulu mata lentik, dan sedikit freckles di bagian pipi dan hidungnya, Bella mampu memukau netizen.

Netizen juga beranggapan sama dan bilang kalau tanpa dandan pun, Bella tetap cantik.

@dinarghaisani: "Make up cantik gk make up tambah geulis"

@amranainipku: "Walaupun ngak pake make up tetap cantik"

@renimulyasari416: "Mau pake make up ataupun engga tetep aja kak irish cantik banget @_irishbella_"

@nanditasheril: "Natural juga cantiknya pake banget"

Menurut kamu gimana, cantik tanpa make up ala Irish Bella? (*)