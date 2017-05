Netizen Makin Baper Baca Status yang So Sweet dari Rossa dan Afgan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA – Dua penyanyi papan atas Indonesia, Afgan dan Rossa sudah tak malu-malu lagi tampil di depan publik.

Bahkan, mereka tidak canggung berfoto mesra di depan kamera yang kemudian beredar di dunia maya.

Kini mereka juga sudah tak menutup-nutupi untuk mengunggapkan perasaan cinta mereka di media sosial.

Seperti postingan Rossa pada 27/5/2017 ini.

Saat penyanyi 38 tahun itu mengucapakan selamat ulang tahun untuk Afgan.

Afgan genap berusia 28 tahun pada tanggal 27 Mei 2017 ini.

instagram.com/itsrossa910 ()

Many happy returns of the day, dear Agan...

So many dreams to achieve , so many goals to set in years ahead .. though so many have come true n so on in future.

You're not perfect,nobody is, and I wish you will become a better version of you in your new age.

Dont stop being silly cause I love that part of you.. Again, happy bday Agaaaaan