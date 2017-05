Arsenal Jadi Raja Piala FA, Arsene Wenger Pegang Rekor Terbanyak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LONDON - Arsene Wenger menjadi pelatih paling sukses dalam sejarah Piala FA (The Football Association Challenge Cup), setelah membawa Arsenal menang 2-1 atas Chelsea di final, Sabtu (27/5/2017).

Kemenangan di final 2017 itu membuat Wenger jadi raja Piala FA karena mendapatkan trofi Piala FA ketujuh, di kompetisi paling tua di dunia yang sudah dimulai sejak 1871-1872 itu.

Wenger dalam ajang Piala FA unggul satu trofi atas George Ramsay, yang memenangi enam Piala FA bersama Aston Villa.

Sementara bagi Arsenal, itu trofi Piala FA ke-13 sepanjang sejarah, sekaligus menahbiskan diri jadi Raja Piala FA untuk kategori klub.

The Gunners kini unggul satu trofi dari Manchester United.

Berikut, daftar tujuh kesuksesan Arsene Wenger di Piala FA.

1997--1998 - Arsenal 2 vs Newcastle United 0

2001--2002 - Arsenal 2 vs Chelsea 0

2002--2003 - Arsenal 1 vs Southampton 0

2004--2005 - Arsenal 0 vs Manchester Utd (Arsenal 5-4 dalam adu penalti)

2013--2014 - Arsenal 3 vs Hull City 2

2014--2015 - Arsenal 4 vs Aston Villa 0

2016--2017 - Arsenal 2 vs Chelsea 1.