Daging Sapi Stabil Berada di Harga Rp 125 Ribu Per Kg

Laporan Reporter Tribun Lampung Dedi Sutomo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KALIANDA - Awal puasa harga beberapa bahan pokok relatif stabil. Daging sapi yang sempat menyentuh harga Rp. 140 ribu per kilogramnya saat sehari menjelang puasa, kini turun jadi Rp 125 ribu per kg.

Sementara untuk harga cabai, bawang putih dan bawang merah masih stabil. Cabai merah berada pada kisaran Rp 33 ribu per kg, bawang merah Rp 30 ribu per kg, dan bawang putih Rp 50 ribu per kg.

Sedangkan untuk telur ayam stabil pada kisaran Rp. 22 ribu per kg. Begitu juga dengan ayam potong relatif stabil pada harga Rp 43 ribu per kg. Begitu juga dengan harga barang kebutuhan lainnya juga masih stabil.

“Memang ada penurunan tapi tidak terlalu signifikan. Justru relatif stabil untuk harga,” ujar Siti seorang pedagang, Minggu (28/5)

Ia memperkirakan stabilitas harga tidak akan bertahan lama. Kemungkinan memasuki pertengahan puasa harga akan mulai bergerak naik kembali hingga menjelang Lebaran mendatang.(dedi/tribunlampung)