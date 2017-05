Jus Kurma Susu, Minuman Penambah Stamina Ibu Menyusui Saat Berpuasa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sejatinya, dalam Islam, ibu menyusui tidak wajib berpuasa. Meski begitu, ibu menyusui tidak dilarang untuk berpuasa. Selama kondisinya sehat, bayinya juga sehat, maka tidak ada halangan bagi ibu menyusui untuk berpuasa. Bila Mama menyusui hendak berpuasa, pastikan asupan nutrisinya tercukupi. Kabar baiknya, seorang Mama berbagi kiat agar produksi ASI deras, badan tak lemas saat berpuasa. Namanya adalah jus kurma susu.

Konon sudah banyak yang membuktikan manfaat jus kurma susu ini. Salah satunya adalah Mama Dwi. "Jus kurma susu sangat bagus untuk meningkatkan energi dan memperlancar ASI ketika puasa. Semenjak minum ini, saya tidak ada merasa lemas yg berlebihan, ASI lancar padahal Malikah sangat kuat minumnya hingga waktu berbuka."

Cara Membuat Jus Kurma Susu

Bagaimana cara membuat jus kurma susu yang berkhasiat membuat ASI deras, badan tak lemas saat berpuasa? Berikut caranya Mam:

Bahan:

- 7 butir kurma, buang bijinya (untuk 1 porsi)

- Air mineral secukupnya

- Susu UHT/pasteurisasi secukupnya (bisa juga susu kambing)

- Tidak dianjurkan memakai susu bubuk atau susu kental manis

Caranya:

- Rendam kurma yang sudah dibuang bijinya di dalam air mineral hingga menutupi permukaan kurma yang paling atas selama 1 malam (dari waktu Isya sampe waktu Sahur). Saya rendamnya di dalam kulkas biar dingin. Kalau mau disajikan hangat juga tak masalah.

- Ketika waktu sahur, tuang kurma yang sudah di rendam beserta air rendamannya. Tambahkan susu UHT secukupnya.

- Blender semuanya hingga halus.

- Minum setelah makan sahur.

Rasakan khasiatnya Mam.

Pernah baca bahwa kurma bila di campur dengan susu menghasilkan khasiat yg luar biasa bagi tubuh and so that is why I came up with this recipe.