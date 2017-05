Warga Kalianda Serbu Pasar Murah di PPI BOM

Laporan Reporter Tribun Lampung Dedi Sutomo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KALIANDA - Masyarakat Kalianda menyerbu pasar murah yang digelar oleh Pemkab Lampung Selatan di PPI Bom, Senin (29/5). Hanya dalam hitungan jam, beberapa komoditi pangan yang dijual di pasar murah tersebut ludes dibeli.

Dalam kegiatan pasar murah tersebut pemerintah menggandeng sejumlah pihak pihak. Seperti Juang Jaya, PT Indomarco dan Sinar Mas.

Masyarakat langsung membludak saat pasar murah dibuka. Harga jual di bawah harga pasar menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat golongan menengah ke bawah.

Seperti harga daging sapi yang dijual Rp 100 ribu per kilogram masih dibawa harga pasar Rp. 115 ribu per kilogram. Cabe merah di jual Rp 18 ribu per kilogramnya. Sedangkan di pasaran saat ini harganya mencapai Rp. 30 ribu perkilogram.

Bawang merah dijual Rp. 18 ribu per kilogramnya. Telur ayam dijual Rp . 18 ribu per kilogramnya. Begitu juga dengan beberapa komoditi pangan lainnya juga dijual di bawah harga pasar.

Asisten II Bidang Ekobang Setda Lampung Selatan Mulyadi Saleh mengatakan kegiatan pasar murah digelar untuk membantu masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah