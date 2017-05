Inikah Bukti Andi Soraya Sudah Menikah Lagi untuk Ketiga Kalinya?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar mengejutkan datang dari Andi Soraya.

Ia dikabarkan telah menikah lagi untuk ketiga kalinya.

Hal ini berawal dari beredarnya sebuah foto dirinya bersama seorang pria di Facebook.

"We've came to the place where love first found us. 'Happy 1st wed Anniversary' feb 21," tulis Andi Soraya sebagai keterangan fotonya.

Andi Soraya (Andi Soraya Official/ Instagram)

Unggahan Blue Sunset yang disebut akun milik Andi Soraya.

Saat dikonfirmasi mengenai kabar pernikahan ketiganya, Andi Soraya langsung mengklarifikasinya.

Ia mengatakan belum terjadi pernikahan dan hanya merayakan setahun hubungannya berjalan.

"Belum, itu (foto) cuma setahun jadian kok dibilang nikah? walah. Itu anniversary jadian doang, ya ampun kenapa melebar ke yang aneh-aneh ya?" ujar Andi Soraya saat dihubungi NOVA.id melalui pesan singkat, Senin (29/5).

Andi Soraya menyebut hubungannya dan pria yang ada difoto itu tak perlu ada yang dijelaskan lebih detail.

Menurut Andi, isu pernikahan ketiganya biarlah berlalu.

"Hubungan sih masih tapi bukan hubungan pernikahan ha ha ha. Enggak perlu klarifikasi, enggak ada waktu juga, udah biarin aja. Males nanggepinnya," tutur Andi Soraya.

Reporter : Firli Athiah Nabila