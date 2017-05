Kepala Bocor Usai Tertimpa Besi, Hannah Al Rashid Tak Bisa ke Dokter karena Sedang Lakukan Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Artis peran Hannah Al Rashid mengalami kecelakaan saat shooting film horor Jailangkung, beberapa bulan lalu.

Akibatnya, kepalanya sempat terluka.

Itu diungkapkan Hannah usai peluncuran trailer film Jailangkung di XXI Plaza Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2017).

"Sempat ada satu kejadian, ada alat besi jatuh ke kepala saya, kepala saya bocor (luka terbuka), berdarah," ujarnya.

Namun karena saat itu jadwal shooting terakhir, dan masih banyak adegan yang tersisa, Hannah memutuskan untuk bertahan sebentar guna menyelesaikan adegannya dulu.

Baru, ia akan ke dokter mengobati lukanya.

"Tapi waktu main itu kan shooting-nya berat, energi yang dikeluarkan untuk bermain juga banyak, akhirnya pingsan, dibawa ke RS. Tadinya mau dijahit, tapi rumah sakitnya takut, jadi gue minta dibersihin aja dan gue berharap akan baik-baik aja," katanya.

Benar saja, hanya beberapa hari, luka di kepala Hannah perlahan membaik dan cepat sembuh.

"Walaupun sakit, Alhamdulillah nggak infeksi dan cepat sembuh. Kayaknya, Allah tahu kalau gue masih harus jalanin shooting ini yang masih panjang, jadi gue diringankan dengan cepat sembuh lukanya. Paling pusing-pusingnya bertahan lama," ucapnya.

Mengenai penyebab kecelakaan yang menimpanya itu, Hannah tak mau berpikir negatif dan percaya bahwa itu hanya karena kesalahan teknis.

"Menurut gue itu cuma human accident aja, tapi menurut pemeran lain, itu gara-gara pas kami lagi adegan manggil Jailangkung. But I don't believe it. Bisa iya, bisa nggak," ujarnya.

"Memang kita harus banyak doa, permisi. Tapi di sisi lain, gue termasuk orang dalam produksi ini yang nggak terlalu percaya sama hal-hal kayak gitu," kata Hannah lagi.

(Andi Muttya Keteng Pangerang)