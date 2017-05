Masyarakat Diminta Jadi Polisi Bagi Diri Sendiri

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY TUBA - Anggota polisi bersama uspika kecamatan Way Tuba menggelar safari ramadan di masjid Baitul Hijrah Kampung Beringin Jaya dengan dihadiri 13 kepala kampung se-kec Way Tuba, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan masyarakat Kampung beringin jaya kecamatan Way Tuba kabupaten Way Kanan.

Hal itu diungkapkan Kapolres way kanan AKBP Budi Asrul Kurniiawan, melalui kapolsek Way Tuba Iptu Rifki Bashori Selasa (30/05).

Kegiatan Safari Ramadan yang dimulai dengan berbuka puasa bersama tersebut kemudian dilanjutkan dengan salat magrib diteruskan dengan melaksanakan salat tarawih berjamaah serta bersilaturahmi dengan masyarakat.

Sebelum melaksanakan salat tarawih dalam kesempatan tersebut kapolsek memberikan memberikan kuliah tujuh menit (kultum) kepada masyarakat yang hadir. Berbeda dengan pengisi tausiah lainya, kalau kami tentu membahas mengenai hukum," ujarnya.

Ia juga menambahkan tujuan dari kegiatan ini adalah mempolisikan masyarakat, maksudnya agar masyarakat dapat menjadi polisi bagi dirinya sendiri sehingga taat pada hukum dan undang-undang yang berlaku terlebih dapat menjaga keamanan dan ketertiban bermasyarakat (kamtibmas) yang kondusif selain itu Juga untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi awal pada polisi jika terjadi tindak pidana di tempat tinggalnya,”katanya‎. (ang)