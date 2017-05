Nyaris Miliki Nol Kalori, 10 Buah ini Cocok untuk Program Diet

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Meski nyaris nol kalori, 10 buah dan sayur berikut ini kaya akan kandungan vitamin, mineral, dan antioksidan yang memiliki efek luar biasa pada kesehatan dan kebugaran tubuh.



1. Apel

Apel memiliki kalori rendah namun kaya akan serat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Jika benar-benar lapar dan ingin melewatkan makanan berkalori tinggi, makan saja sebuah apel. Namun perlu diketahui, mengonsumsi apel harus langsung dihabiskan, sebab vitamin C yang terkandung dalam apel tidak bisa terlalu lama terpapar cahaya dan udara.



2.Jeruk

Jeruk hanya memiliki sekitar 47 kalori per 100 gram. Jeruk kaya akan vitamin C yang dapat membantu melawan flu dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh.



3. Semangka

Semangka hanya memiliki 30 kalori dalam 100 gram. Semangka mengandung antioksidan yang bermanfaat yang membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu menjaga tubuh dari dehidrasi.



4. Seledri

Seledri sebagian besar penuh air dan merupakan makanan dengan jumlah kalori rendah. Seledri hanya mengandung 16 kalori dalam 100 gram.



5. Mentimun

Mentimun juga mengandung hanya 16 kalori per 100 gram. Mentimun bisa menjadi pilihan yang sangat baik untuk camilan yang membuat kulit tetap lembap dan sehat.



6. Zucchini

Ini berisi hanya sekitar 17 kalori per 100 gram. Zucchini sangat rendah kalori, kaya akan folat, kalium dan pro-vitamin A.

7. Asparagus

Asparagus mengandung sekitar 93% air dan sangat rendah kalori dan sodium. Sayuran ini adalah sumber yang baik dari magnesium, vitamin B6, C, K, dan E, kalsium, seng, protein, serat makanan, besi dan kalium.



8.Jamur

Jamur memiliki sekitar 22-38 kalori dalam 100 gram saat dihidangkan. Jamur kaya nutrisi dan memiliki kandungan protein yang baik.



9. Wortel

Wortel mengandung hanya 41 kalori per 100 gram penyajian. Wortel kaya betakaroten, membantu dalam stabilisasi kadar gula darah, dan memiliki sifat anti-inflamasi.



10. Bawang

Bawang memiliki kandungan sekitar 40 kalori per 100 gram dan dapat dimakan mentah dalam salad. Bawang juga sangat rendah kadar lemak dan dapat digunakan untuk menambah rasa untuk makanan.