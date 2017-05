Cara Pacaran Randy Martin dan Casandra Lee Terlalu Dewasa, Netizen Minta Menikah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Pasangan kekasih Randy Martin dan Casandra Lee dikenal sebagai pasangan selebritis yang gemar umbar kemesraan.

Entah dari tindakan manis yang dilakukan keduanya atupun lewat foto-foto mesra yang mereka share di akun Instagram.

Salah satunya seperti yang baru-baru ini mereka lakukan.

Lewat akun Instagramnya, Randy dan Cassie, panggilan akrab Casandra mengunggah foto mesra mereka yang merupakan hasil pemotretan dari fotografer Hartono Hosea.

Kontras dengan umur mereka yang masih belia yaitu 18 dan 16 tahun, pose-pose keduanya di foto tersebut terlihat amat dewasa.

Ya, di foto tersebut gaya pacaran Randy dan Cassie terlihat bak dua orang yang tengah melakukan prewedding.

Gara-gara hal inilah, pasangan yang telah berpacaran selama dua tahun tersebut menjadi buah bibir netizen.

Gaya pacaran mereka yang dinilai tak sesuai usia membuat netizen mendesak keduanya untuk segera menikah saja.

Hal tersebut netter ungkapkan di postingan Instagram Randy Martin, Selasa (30/5/17).

"The secret of art is,LOVE.

Special thanks to Om @hartonohosea @h2photography for such a nice pictures!"

"Kaya yg udah suami istri aja, langsung nikah aja deh..." tulis akun @dendyadityap.

@asymeneyy : "Kek suami istri,nikah aja langsung."

@niezzuka : "anak 16 18 an udah kya mauu nikah ajah ... fto fto nya gx sesuai pcran anak sgitu wkwkwkwkkkwkwkwwkwkwkw."

@diqahh21 : "nikah aja." (TribunStyle.com/Fathul Amanah)