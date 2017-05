Lukman Sardi Bintangi 'Jailangkung' karena Uang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Sejak berkarir di dunia akting saejak tahun 1978, bintang film Lukman Sardi (45) saama sekali tidak pernah mengambil tawaran akting di film yang bergenre horor.

Setelah 39 tahun lamanya, Lukman rupanya baru mau mengambil tawaran berakting di film horor, dengan membintangi film 'Jailangkung'.

Ayah tiga anak itu menjelaskan, ia mau mengambil tawaran filmhoror itu karena mencari uang untuk menghidupi keluarganya.



"Alasannya (main film horor) karena cari uang hahaha, Realistis aja," kata Lukman Sardi saat ditemui disela-sela acara peluncuran trailer film Jailangkung, di XXI Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2017).

Selain mencari uang, Lukman mengaku terus menggali dan mengeksplor bakat akktingnya di dunia perfilman Indonesia.

"Ini pertama kali gue main horor, dapat ilmu baru, dan kenapa gua main (film horor) sekarang karena itu pilihan. Beberapa waktu itu emang belum pas. Di film Jailangkung ini gue merasa ceritanya pas, gue merasa dari dua sutradara ini gue menemukan how to make horor movies," ucapnya.

Lanjut Lukman, rupanya dirinya ketagihan. Maksud dari ketagihan ini ialah proses syuting filmnya itu yang membuat ia ketagihan berakting di film horor.

"Saat syuting film apa pun gue selalu merasa ada hal yang nagih. Kalau ada tawaran lagi why not? Asal ceritanya baik. Gue bener-bener based on story yang di inginkan," ujar Lukman Sardi.

Ritual pemanggilan arwah dengan medium boneka jailangkung dihadirkan oleh Rumah Produksi Screenplay Pictures dan Legacy Pictures, yang disutradarai oleh Jose Poernomo dan Rizal Mantovani yang siap tayang pada 25 Juni 2017 mendatang.

Film Jailangkung bercerita tentang tiga orang gadis yang ingin menguak misteri yang terjadi pada ayah mereka, yang ditemukan koma secara misterius.

Film tersebut dibintangi oleh artis-artis ternama Indonesia. Diantaranya Amanda Rawles (Bella), Jefri Nichol (Rama), Hannah Al Rasyid (Angel), Augie Fantinus (Capt Wardana), Lukman Sardi(Ferdi), Wulan Guritno (Sarah).