Way Kanan Raih Opini WTP dari BPK, Bupati: Kami Nggak Pakai Sogok-sogokan

Laporan Reporter Tribun Lampung Beni Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN – Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya menegaskan bahwa tidak ada sogokan dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tahun ini, Way Kanan meraih predikat WTP ketujuh kali.

Menurut Adipati, hal itu merupakan hasil kerja keras semua pihak.

“Alhamdulilah, kami bisa memperoleh WTP untuk ke-7 kali. Ini tentu kerja keras semua pihak, terima kasih untuk Jajaran Pemda, DPRD Way Kanan, masyarakat, dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, semoga ke depan, bisa lebih baik lagi menuju Way Kanan maju dan berdaya saing,” katanya melalui pesan WhatsApp, Rabu (31/5/2017) malam.

“Insyaallah, kami nggak pakai sogok-sogokan, murni karena kami dianggap baik,” tambahnya.