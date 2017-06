Mitsubishi Beri Apresiasi untuk Bayi Laki-laki Bernama Pajero Sport, Apakah Itu?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bayi laki-laki bernama pajero sport yang sempat bikin heboh dunia maya belakangan ini akhirnya ditemui pihakMitsubishi melalui perwakilan PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI). Anak dari pasangan Muhammad Muis dan Novi Yanti itu pun mendapat apresiasi khusus.

Head of PR & CSR MMKSI Intan Vidiasari dan tim menemui keluarga bayi laki-laki bernama pajero sport itu di kediaman mereka daerah Pamulang, Tangerang Selatan, (1/6/2017). Langkah ini menjadi simbol ucapan terima kasih perusahaan yang sudah menjadikan nama SUV favorit itu sebagai bagian dari anggota keluarga.

”Kami dari MMKSI sangatlah bangga bisa menjadi bagian dari kehidupan keluarga pak Muis, dimana popularitas dari pajero sportdapat sedemikian berpengaruh dalam kehidupan keluarga Indonesia, sehingga menjadi pilihan nama bagi kelahiran anak kesayangan,” kata Intan.

Intan pun menceritakan, saat berkunjung, mereka bertukar cerita tentang latar belakang penamaan ini, dan dengan sangat bersemangat, Muis menceritakan betapa beliau sangat ”ngefans” dengan pajero sportmodel terbaru, terutama bagian 'breaklamp' belakang.

Ketika sedang berada dalam perjalanan di atas motornya, Muis menyempatkan diri memandangi kendaraan favoritnya ini. Hingga tiba saat kelahiran putra keempat, (26/5/2017), dalam perjalanan dia memikirkan nama untuk sang putra, lalu terlintaslah nama "Pajero Sport" yang kemudian dimantapkan sebagai nama anaknya.

”Harapannya, putra kesayangan bisa memiliki karakter tangguh, keren, dan kuat menghadapi kehidupannya, just like the character of Pajero Sport. Meski banyak pihak yang meragukan nama tersebut untuk menjadi nama seorang anak, Pak Muis sudah mantap dengan pilihan nama tersebut dan tidak punya keinginan untuk mengubahnya,” ujar Intan.

Keluarga bayi Pajero Sport di depan kediaman mereka di Pamulang, Tangerang Selatan, bersama Head of PR & CSR MMKSI Intan Vidiasari.(MMKSI) ()

MMKSI pun memberikan tanda apresiasi bagi keluarga Muis, karena ini merupakan pertama kalinya, ada keluarga yang menamakan sang anak dengan dua suku kata produk "Pajero - Sport" yang menandakan kecintaan yang mendalam akan produk tersebut.

Ditambah lagi, dengan viralnya nama tersebut di seluruh Indonesia, dianggap sebagai sesuatu yang sangat spesial bagi MMKSI. ”Kami juga ingin mengajak keluarga pak Muis untuk dapat mengenal lebih dekat kendaraan favorit beliau, agar semakin 'ngefans' lagi dengan Pajero Sport,” kata Intan.

Apa tanda apresiasi itu? Bukan Mitsubishi All New pajero sport sesungguhnya, namun Intan mengatakan sudah memberikan perlengkapan bayi yang memang saat ini sedang dibutuhkan ”Pajero Sport”.

Donny Apriliananda