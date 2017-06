Cara Raditya Dika Jadi YouTuber, Buat Video Wakili Keresahan Para Milenial

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANGKOK - Penulis dan sutradara Raditya Dika, yang kini makin dikenal sebagai seorang influencer dan YouTuber, mengaku bahwa video-video yang dibuatnya di YouTube memang berhubungan dengan generasi milenial masa kini.

Karena itu, dirinya harus paham betul karakter para milenial, supaya video-video yang dihasilkannya pun bisa ditonton banyak orang dan menjadi viral.

"Hal yang aku pelajari soal menjual (produk atau brand) ke milenial adalah yang paling utama, milenials itu sangat self centered. Mereka suka egois, rasanya dunia itu punya mereka," kata Radit saat ditemui dalam panel diskusi Influencer Marketing & Commerce: Selling to Millennials, di Hotel Dusit Thani, Bangkok, Thailand, Jumat (2/6/2017).

Ia menambahkan, video-video yang ditonton oleh generasi milenial saat ini adalah yang mewakili keresahan mereka.

"Kalau kamu mau jual film atau produk mereka membeli film itu, karena film itu kasih pesan yang bagus, pesan moral, dan sebagainya. Mereka beli soalnya cerita itu mewakili keresahan mereka," ujar pemain film Hangout itu.

"Mereka merasa produk atau film itu adalah bagian dari diri mereka. Mereka berpikir kalau kecemasan mereka bisa didiskusikan lewat video atau produk tersebut," imbuhnya.

Sebagai contoh, Radit pernah bekerja sama dengan sebuah produk minuman asal Jepang, yang meminta dirinya untuk menaruh minuman tersebut di video miliknya.

Daripada hanya menerapkan soft-selling biasa, ia pun punya ide di mana ia tak hanya sekadar menaruh produk di videonya saja.

"Jadi, yang aku lakukan adalah membuat video berjudul How to Promote Your brand on YouTube. Dan aku bilang di 5 detik pertama aku sedang bekerja sama, jadi aku bakalan kasih tips gimana caranya naro brand di keseluruhan video kalian," kata Radit.

"Dan, aku mencoba untuk mengambil kecemasan milenial, menaruhnya di storyline, dan menampilkannya di video," pungkasnya.

(Sintia Astarina)