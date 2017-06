“Dia Temen Gue Bukan Pacar,” Tegas Aura Saat Ditanya Soal Sandy

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Tak hanya satu atau dua kali saja Aura Kasih (30) memamerkan kemesraan bersama penyanyi Sandy Thema di akun media sosial Instagram @aurakasih.

Dara seksi ini kerap mengunggah foto diri bersama Sandy di sejumlah kesempatan berbeda.

Ditemui disela peluncuran official trailer film Surat Kecil Untuk Tuhan (SKUT) di XXI Plaza Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2017), Aura terus memamerkan senyuman seolah hatinya sedang berbunga setelah mendapat pacar baru.

Sandy yang kerap diunggahnya ke Instagram itu juga mulai dikabarkan kekasih baru penyanyi, bintang film dan sinetron tersebut.

Aura disebutkan menjatuhkan hati pada Sandy setelah mengakhiri jalinan asmaranya bersama penyanyi dan pencipta lagu hits, Glenn Fredly (41).

Ketika ditanya, Aura justru membantah Sandy adalah pengganti Glenn.

“Gue sama dia (Sandy) sangat bersahabat. He is my best friend,” kata Aura.

Meski terus ditanya kabar jalinan cintanya bersama Sandy, Aura menjawab singkat dan sekenanya.

Aura merasa tidak nyaman lantaran hal pribadinya ditanyakan ketika sedang menghadiri peluncuran trailer film baru garapan sutradara Fajar Bustomi dan rumah produksi Falcon Pictures itu.

Sebelum bergegas berbuka puasa, Aura menegaskan, Sandy adalah teman baiknya.

“Dia (Sandy) temen gue itu, bukan pacar,” tegas Aura yang berperan sebagai Ningsih di SKUT sambil mesem.

Ningsih adalah teman kecil Angel, pemeran utama film yang akan diputar serentak di bioskop saat Lebaran nanti dan diperankan apik oleh Bunga Citra Lestari (34).

