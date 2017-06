Meski Capek Perjalanan Tur ke Sejumlah Kota Tetap Memberi Kesan Bagi Eva Celia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Judul album And So It Begins yang dikeluarkan Eva Celia (24) pada 2016 seperti menggambarkan kesehariannya sekarang.

Album itu mendorongnya berpentas, menjalani tur ke sejumlah kota, dan menjadi duta bagi aksi sosial. Maka, dimulailah lembaran baru kehidupannya.

Pada awal Mei lalu, Eva menggelar tur lima kota di Pulau Jawa bertajuk Intimate Tour: 3 Cerita, 1 Ruang.

Ia menyambangi Surabaya, Malang, Yogyakarta, Semarang, dan Bandung bersama penyanyi Kunto Aji dan peniup trompet Jordy Waelerauw. Tur mereka ditutup di Jakarta pada 16 Mei silam.

"Ternyata menempuh perjalanan jauh naik bus itu capek, ya," ujar Eva di Jakarta, Selasa (30/5/2017). Semua kota dalam rangkaian tur itu ia capai dengan jalan darat menunggang bus carteran.

Walau melelahkan, Eva terkesan dengan pengalaman itu.

"Itu tur pertama saya dan pertama kali juga naik bus dalam jarak yang sangat panjang. (Selama itu) Saya belajar bekerja sama dengan banyak orang yang punya visi dan misi berbeda. Tur menempatkan saya di situasi seperti itu. Itu hal yang amat seru," lanjut Eva.

Eva belum kapok berjalan-jalan jauh. Ia bersemangat menerima ajakan lembaga Wahana Visi Indonesia menemui anak-anak di Distrik Napua, Wamena, Papua, Agustus nanti.

Sebagai generasi milenial, ia merasa perlu menggugah kepedulian anak muda sebayanya terkait isu akses pendidikan dan kesejahteraan anak-anak di pulau paling timur Nusantara itu.

"Saya ingin anak-anak Papua punya akses yang sama dengan kami (generasi milenial) di sini," kata Eva.

Tentu perjalanannya dari Jakarta ke Papua nanti tidak akan ditempuh dengan bus. (HEI)

Berita ini telah tayang di Kompas.com pada Jumat 2 Juni dengan judul: Eva Celia Tak Kapok Jalan-jalan Jauh