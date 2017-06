(VIDEO) Nikmatnya Dimsum Moresto Aneka Rasa, dari Ayam Hingga Cumi-cumi

Laporan Reporter Tribun Lampung Dennish Prasetya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PECINTA masakan oriental pasti tidak asing lagi dengan dimsum. Dimsum masakan khas Tiongkok yang mayoritas menggunakan bahan baku terbuat dari seafood. Kuliner ini biasanya disajikan saat sore hari sebagai teman minum teh maupun saat sarapan pagi.

Penganan dimsum ini sangat beragam, ada dimsum yang rasanya asin dan ada pula yang manis. Dimsum yang paling terkenal tentu saja yang terbuat dari seafood.

Seafood yang dipakai biasanya berupa udang, cumi-cumi, kepiting, dan daging ikan putih. Namun, yang paling sering dijual adalah dimsum udang. Selain rasanya yang nikmat, kaya gizi, seperti protein, asam amino, dan vitamin B12.

Untuk menikmati kuliner tersebut, Anda bisa mengunjungi Dimsum Moresto di Mal Bumi Kedaton , Bandar Lampung. Aneka kudapan dimsum yang lezat dan kaya akan rasa bisa Anda dapatkan.

Pemilik dimsum, Koharudin, menuturkan pengunjung dapat menikmati beragam dimsum yang disajikan dengan cita rasa nikmat serta yang khas, di antaranya siaw may ayam, dumpling, siaw may Udang, ekkado, siaw may kepiting, siaw may beef, hakau, mini pao ayam, siaw may ayam udang, suikiaw, siaw may nori, ceker, dan kekian. Harganya pun masih sangat terjangkau.

Dimsum moresto aneka rasa (Tribunlampung/Dennish)

Belum lengkap rasanya jika menikmati kuliner tanpa meneguk kesegaran minuman yang tersedia di sana. Pengunjung dapat menikmati beragam minuman yang dijamin halal, seperti red velvet milkshake, manggo milkshake, matcha tea latte, thai tea latte, caramel machiato, dan choco taro.

"Untuk minuman favoritnya, yaitu thai tee dan green tea. Kalau harga minuman semua sama, yaitu Rp10 ribu begitupun untuk dimsumnya juga dengan bahan baku yang premium dan kualitas terjamin," Ujar Koharudin . Kamis (1/06)

Tidak hanya kudapan, Dimsum Moresto juga menyediakan menu makanan berat, seperti bebek bakar, sop iga, lele kremes, ayam kremes, bebek kremes, ayam bakar, soto ayam, nasi goreng, soto tangkar, dan iga bakar. Di sini, selain rasanya yang nikmat, harga yang ditawarkan cukup hemat sehingga bisa dinikmati siapa saja.

Untuk mendapatkan rasa yang memanjakan lidah pengunjung, Dimsum Moresto menggunakan bahan berkualitas agar semua orang bisa menikmati kelezatannya. Bahan berkualitas yang dibutuhkan itu, seperti kulit pangsit, ayam, tepung terigu, rempah, dan beberapa bahan baku impor yang disajikan secara higienis.

Biasanya masyarakat kesulitan mendapatkan dimsum karena hanya tersedia di hotel dan restoran. "Di sini banyak pengunjung keluarga, karyawan, kalau di beberapa tempat, seperti Chandra karang ataupun di Lampug Walk, penggemarnya lebih ke anak muda," ujarnya.