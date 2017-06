Aktris Hollywood Ini Kenakan Aksesori Karya Perancang Indonesia

Aktris Zoe Saldana menghadiri Pandora The World Of Avatar Dedication di Disney Animal Kingdom, Orlando, Florida, pada 24 Mei 2017.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA -- Setelah penyanyi Katy Perry dan rapperNicki Minaj, kini giliran aktris Hollywood Zoe Saldana yang mengenakan karya perancang akseseori Indonesia, Rinaldy Yunardi.

Dalam akun Instagram Rinaldy, @rinaldyyunardi, tampak tribal headpiece rancangannya menghiasi kepala bintang film Avatar dan The Guardian of Galaxy itu.

Bentuknya menyerupai mahkota yang menjulang ke atas dan dipenuhi taburan berlian Swarovski serta permata Zircon.

Saldana mengenakan hiasan kepala tersebut sebagai aksesori untuk pemotretan edisi musim panas majalah C Magazine.

" Zoe Saldana @zoesaldana #ZoeSaldana wearing @rinaldyyunardiofficial tribal headpiece on the summer issue of @c.magazine," tulis Rinaldy.

Ia menyertakan foto hitam putih, di mana Saldana berpose memiringkan kepala ke kanan sambil memegang mahkota tribal karya Rinaldy.

Sementara, Saldana juga memajang video singkat yang memperlihatkan ia berjalan di antara tanaman kaktus sambil memakaiheadpiece rancangan Rinaldy.

Ia berjalan hati-hati, menjaga agar hiasan kepalanya yang terlihat berat itu tak terjatuh.

Pujian pun berdatangan dari sejumlah pesohor hiburan Tanah Air. Mereka terkesan akan rancangan Rinaldy yang sekali lagi mendapat apresiasi dari selebritas Hollywood.

"Aaa keewwcee Kaaa," tulis akun @mrsayudewi.

"Aw congrats sayangku @rinaldyyunardi," tulis @sandradewi88.

"My God! You are awesome!" puji @dirasugandi juga.

Sebelumnya, nama Rinaldy ramai diperbincangkan lantaran sepatu rancangannya dikenakan Katy Perry dalam musik video berjudul "Chained to the Rhythm" beberapa waktu lalu.

Setelah itu, karya Rinaldy kembali menghiasi video musik penyanyi internasional lainnya. Adalah rapper Nicki Minaj yang mengenakan aksesori caged mask milik Rinaldy untuk klip "No Frauds".

Bahkan, Minaj ikut mempromosikan karya Rinaldy itu dalam akun Instagram-nya, @nickiminaj. "#NickiDaNinja #NickiDaHarajukuBarbie #NoFraudsOnVEVO link in my bio. Mask by @rinaldyyunardi Indonesia represent," tulis Nicki.