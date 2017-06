Alasan Wanita Terjebak Cinta dengan Pria Beristri, dari Uban Hingga Punya Sikap Romantis

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Cinta bisa datang kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja, termasuk mencintai pria yang telah menikah dengan wanita lain.

Alasan paling umum yang menyebabkan wanita terjebak dengan pria beristri adalah pria tersebut dianggap berpengalaman dan mapan.

Selain itu, menurut Terry McDonald, penulis buku How to Attract and Marry the Man of Your Dreams, beberapa wanita yang rindu dengan figur seorang ayah membuat mereka menyukai pria berumur yang kebanyakan sudah menikah.

McDonald juga mengungkapkan beberapa alasan yang membuat wanita menilai bahwa pria beristri lebih menggoda, berikut uraiannya:

Senang dengan tantangan

Sejumlah wanita memang senang menjalani hidup dengan drama. Mereka acap kali berada dalam hubungan yang salah, tak terkecuali dengan pria beristri.

Mereka tidak seutuhnya menyukai pria tersebut, hanya sekadar untuk uji adrenalin karena tantangan yang tinggi dan sarat risiko. “Hubungan terlarang biasanya dihiasi dengan hasrat ketegangan dan excitement,” ujar McDonald.

Lebih romantis

Sekian tahun menjalani pernikahan, pria beristri bisa jadi lupa betapa mengasyikkannya jatuh cinta dan naksir seseorang. Alhasil, mereka cenderung lebih romantis dengan wanita yang menarik perhatian mereka.

Uban

Menurut McDonald, helaian uban yang sering terlihat pada pria berumur dianggap seksi oleh sejumlah wanita. Uban yang merupakan tanda penuaan menjadi daya tarik pria beristri terhadap wanita lajang.

Pintar berbicara

Pria menikah lebih pintar dalam mengarahkan pembicaraan tanpa terkesan gombal. Alhasil, Anda pun dibuat percaya dengan hati berbunga-bunga.

Berhati-hati

Sikap sang pria yang berhati-hati karena menjaga perasaan Anda dan istrinya, entah kenapa untuk sejumlah wanita dianggap sebagai bentuk perhatian yang manis.