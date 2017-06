Harga Cabai Merah Turun Rp 10 Ribu Jadi Rp 20 Ribu per Kg di Pasar Gisting

Laporan Reporter Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Lewat sepekan bulan Ramadan, harga cabai, bawang, dan sayuran lainnya cenderung turun di Tanggamus.

"Harga sayuran sekarang ini cenderung menurun, dibanding saat awal puasa lalu," kata seorang pedagang sayur di Pasar Gisting, Parti, Minggu (4/6/2017).

Penurunan drastis terjadi pada harga cabai merah, yang kini Rp 20.000 per kilogram (kg).

Pada pekan lalu, harga cabai merah Rp 30.000 per kg.

Sementara, harga cabai rawit menurun jadi Rp 35.000 per kg dari Rp 40.000 per kg.

Harga bawang merah menjadi Rp 25.000 per kg dari Rp 30.000 per kg.

Bawang putih dibanderol Rp 45.000 per kg dari Rp 50.000 per kg.

Harga kol juga turun jadi Rp 5.000 per kg dari Rp 7.000 per kg, rampai Rp 12.000 per kg dari Rp 15.000 per kg, terong Rp 4.000 per kg dari Rp 5.000 per kg, buncis Rp 7.000 per kg dari Rp 8.000 per kg, kentang Rp 14.000 per kg dari Rp 15.000 per kg, wortel Rp 7.000 per kg dari Rp 8.000 per kg.

Selanjutnya, harga bayam jadi Rp 1.000 per ikat dari Rp 3.000 per ikat, kangkung Rp 1.000 per ikat dari Rp 3.000 per ikat, sawi Rp 4.000 per kg dari Rp 7.000 per kg, timun Rp 3.000 per kg dari Rp 5.000 per kg, dan labu Rp 3.000 per kg dari Rp 5.000 per kg.