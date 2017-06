Ikappi Minta Pemerintah Waspada Terhadap Kenaikan Harga Daging Ayam

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Pada pekan pertama Juni 2017, harga komoditas pangan di pasar tradisional di Jakarta cenderung stabil.

Kendati demikian, harga daging ayam terpantau naik, jika dibandingkan sebelum datangnya bulan puasa.

Seorang pedagang sayuran di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Teguh (50) mengatakan, harga berbagai komoditas yaitu cabai, bawang putih, dan bawang merah masih stabil, jika dibandingkan awal Ramadan.

"Nggak naik, semua stabil aja harganya, naik hanya pas awal puasa, ini udah mau pertengahan stabil harganya, cabai merah keriting Rp 25.000 per kilogram, cabai merah besar Rp 40.000 per kilogram, rawit merah Rp 40.000 per kilogram, dan rawit hijau Rp 35.000 per kilogram," ujarnya kepada Kompas.com di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (4/6/2017).

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan, setelah satu pekan memasuki bulan Ramadan, berbagai harga kebutuhan pokok hanya mengalami kenaikan harga yang relatif kecil.

"Rata-rata tidak tinggi kenaikannya, yang mencolok tinggi cuma ayam saja," ujar Mansuri.

Menurutnya, jika dibandingkan pada Natal dan tahun baru 2017, harga ayam pada saat ini mencapai level tertinggi, yakni Rp 34.400 per ekor.

"Ayam di harga Rp 34.500 per ekor itu dalam kondisi yang patut diwaspadai, karena ayam saat Natal kemarin cuma Rp 31.000 per ekor, bahkan di tahun baru, tertinggi masih Rp 31.000 per ekor," jelasnya.

Mansuri menegaskan, kenaikan harga daging ayam perlu diwaspadai dan cepat direspons pemerintah, sebelum mendekati Hari Raya Idul Fitri.

Harapannya, agar harga ayam tidak terus meningkat hingga hari raya Idul Fitri.