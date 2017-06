Harga Cabai di Pasar Pasir Gintung Turun Hingga Rp 5.000 per Kg

Salah satu pedagang di Pasar Pasir Gintung. Harga cabai saat ini mengalami penurunan hingga Rp 5.000 per Kg.

Laporan Reporter Tribun Lampung Andre

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Harga bahan pokok di Pasar Pasir Gintung khususnya cabai mengalami penurunan.

Salah satu pedagang di Pasar Gintung, Satiyem mengatakan, beberapa hari terakhir harga cabai mengalami penurunan Rp 3.000 sampai Rp 5.000.

"Harga cabai agak turun, cabai hijau dari Rp 20 ribu sekarang Rp 15 rib per kilogram, cabai rawit dari Rp 40 ribu sekarang Rp35 ribu per kilogram, cabai merah dari Rp 25 ribu sekarang Rp 22 ribu per kilogram," kata Satiyem saat diwawancara Tribun, (5/6).