Kalah Tenar, Ayu Ting Ting Pura-pura Tak Kenal Via Vallen

Ayu Ting Ting dan Via Vallen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dalam ajang penghargaan SCTV Music Awards 2017 lalu, nama Ayu Ting Ting gagal membawa pulang kemenangan.

Setelah masuk nominasi bersama empat pedangdut lainnya sebagai penyanyi Dangdut Paling Ngetop.

Rupanya Ayu dikalahkan oleh artis pendatang baru, yang mana telah malang melintang di dunia dangdut, Via Vallen.

Sama-sama masuk nominasi dalam kategori penyanyi Dangdut Paling Ngetop, rupanya Ayu tidaklah mengenal Via Vallen.

Hal ini dilihat dari postingan akun gosip Instagram Ratu Nyinyi pada 5/6/2017 ini.

Tampak Ayu berpikir keras dan mencoba mengingat siapa itu Via Vallen yang kini berhasil masuk 10 besar Dangdut Sadiz.

Via Vallen berhasil masuk sebagai Top 10 Dangdut Sadiz dengan lagunya Secawan Madu.

"Sok ga tau via valen," komentar @fallenia_cosmosya.

Karena pura-pura tak mengetahui siapa itu Via Vallen, Ayu pun kembali mendapatkan banjir kritikan.

Dimana penampilan dan suaranya juga dibandingkan dengan Via Vallen.

@nurul_nc7, "Udiikkkk @ayutingting92 Janda Gatel kesaing yahh HAHAHA secara suaranya bagusan Via Vallen lahhh drpd luhh @ayutingting92."

@dura_lube14, "Cakepan jg via valen...suaranya jg lbih ok via valen."

@rio_sandi, "Mungkin dia ga terima kmaren kalah sama Via vallen."

@lambe_turrah, "Sok paling hits dia nya lebih bagus suara via valen kemana-mana "VIA VALEN TERKNAL DI DAERAH JAWA " wtf ubul dia terkenal seluruh indonesia keles." (TribunStyle.com/Melia Istighfaroh)