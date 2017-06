Laudya Cynthia Bella Dikabarkan Pacaran dengan Duda Beranak Satu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Jalinan pertunangan antara artis tenar Laudya Cynthia Bella dan Afifuddin Kalla telah berakhir.

Laudya Cynthia Bella pun perlahan seperti sudah move on dari batal menikah dengan keponakan Wakil Presiden Jusuf Kalla itu.

Bahkan baru-baru ini diketahui jika Laudya Cynthia Bella disebut-sebut sudah dekat lagi dengan seorang pria berinisial E.



Personel Bukan Bintang Biasa (BBB) ini mengunggah foto bersama pria tersebut, namun tak diperlihatkan wajahnya.

"Im blessed and thank u Allah for Every day, Everything, and E #bismillahyaAllah #alhamdulillah #berkahramadhan #home," tulis Laudya Cynthia Bella di akun Instagram pribadinya, Minggu (4/6/2017).

Bukan cuma itu, Bella juga pernah mengunggah momen di akun Instagram Story-nya yang sama persis dengan pria berinisial E tersebut.

Keduanya sama-sama mengunggah video saat di mobil mendengarkan single Shape of You milik Ed Sheeran.

Dari unggahan lainnya juga tampak pria berinisial E itu hadir menemani Bella buka puasa bersama.

Pria berinisial E tersebut tampak sudah akrab dengan teman-teman Laudya Cynthia Bella.

Siapakah E?