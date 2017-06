New Honda BeAT Street eSP Hadir dengan Warna Putih Monokrom

New Honda BeAT Street eSP

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan warna baru New Honda BeAT Street eSP yaitu pilihan warna putih melalui varian Street White. Kehadiran warna baru dari New Honda BeAT Street eSP ini menyuguhkan tampilan yang semakin berbeda dengan warna putih berkonsep monokrom yang atraktif bagi anak muda.

Varian warna baru dari New Honda BeAT Street eSP ini akan menemani varian Street Black yang telah lebih dahulu menemani anak muda Indonesia yang ekspresif dan ingin memiliki motor yang berbeda sesuai dengan karakter masing-masing.

Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya mengatakan penerimaan yang baik dengan New Honda BeAT Street eSP mendorong AHM untuk menghadirkan pilihan warna baru bagi anak muda perkotaan di Indonesia untuk semakin mempertegas gaya hidup khas mereka.

“New Honda BeAT Street eSP dengan konsep street style dapat diterima dengan baik karena sesuai dengan gaya hidup unik generasi muda perkotaan di Indonesia yang menyukai produk sesuai dengan identitas khas mereka. Kehadiran warna baru Street White diharapkan dapat semakin melengkapi varian BeAT Series yang siap menemani berbagai gaya hidup generasi muda melalui model-modelnya yaitu All New Honda BeAT eSP, New Honda BeAT Street eSP dan Honda BeAT POP," jelasnya dalam rilis, Jumat (2/6).

New Honda BeAT Street eSP mengusung mesin 110cc berpendingin udara Enhanced Smart Power (eSP) yang terbukti menghasilkan performa tinggi dan konsumsi bahan bakar terbaik di kelasnya. Model terbaru kali ini turut hadir dengan fitur ECO Indicator yang akan menampilkan tanda berkendara secara irit. Saat berkendara dengan irit, ECO Indicator berwarna hijau ini akan menyala di panel meter dengan 3 pola untuk menunjukkan berkendara yang irit termasuk saat lampu dalam kondisi off.

Model ini juga memiliki desain frame terbaru yang lebih ringan untuk memberikan kemudahan saat berkendara secara cepat dan ringan. Kapasitas tangki bahan bakar besar hingga 4 liter mampu menghadirkan kemampuan jelajah lebih jauh hingga 236 km setelah dilakukan pengisian bahan bakar secara penuh.

Untuk menghadirkan rasa berkendara yang ringan dan jarak pandang pengendara yang lebih baik, penyesuaian posisi stang yang lebih rendah ke arah depan juga diadopsi untuk menghadirkan posisi berkendara terbaik. Jarak terendah motor ke tanah (ground clearance) terbaik di kelasnya dan penggunaan ban tubeless sehingga lebih

tahan kebocoran.

Skutik compact ini memiliki kapasitas u-box (utility box) yang besar yaitu 11 liter dalam ukuran motor yang ramping. Dengan ketinggian jok yang nyaman setinggi 740mm memberikan kenyamanan pada saat berkendara sendiri maupun berboncengan, baik pria maupun wanita. Fitur unggulan lain juga dipertahankankan seperti pengaman kunci bermagnet (Secure Key Shutter) yang efektif mencegah pencurian. (ana/*)