Ariel Tatum Pacari Mantannya, Yuki Kato: Hahaha! Oh my God

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Artis peran Yuki Kato (22) mengaku, dirinya sudah tahu bahwa sahabatnya, Ariel Tatum menjalin kasih dengan mantan pacarnya yang seorang pesepak bola, Ryuji Utomo.

"Tahu kok. Ya ikhlas ya. Masalahnya, aku sama itu (Ryuji) tuh udah jadian lama banget, ya udah nggak usahlah ganggu hubungan mereka, kayak maksudnya ya udah cukup. Aku masih temenan," kata Yuki Kato, saat dijumpai sebelum pemutaran sebuah film di CGV Blitz Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2017).

Diketahui, beberapa waktu lalu, media sosial sempat dihebohkan oleh Yuki dan Ariel yang mau berfoto bersama.

Lalu, ada video yang beredar pula di media sosial, yang dianggap sebagai sindiran Yuki untuk Ariel.

Kala itu, Yuki berucap, "Gini deh, foto bareng mantan aku yang jadian sama sahabat aku sendiri aja itu kuat, gimana puasa?"

Hal itu memicu pertanyaan dari warganet, apa betul Yuki marah pada Ariel yang berpacaran dengan mantan kekasihnya?

Menanggapi hal tersebut, bintang Heart Series itu mengklarifikasi, "Astagfirullahaladzim, nggak (marah sama Ariel). Tidak. Nggak. Hubungannya baik kok. Sumpah."

Di sisi lain, dara berdarah Indonesia-Jepang itu mengaku bahwa dirinya dan Ariel tak pernah saling cerita soal Ryuji.

"What? Ngapain? Nggaklah, ngapain? Hahaha! Oh my God. Udahlah kayak nggak usah dibahas aja gitu sih, kita bahas yang lain aja," pungkasnya.

(Sintia Astarina)