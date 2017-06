Artis Cantik Ini Tinggalkan Media Sosial Gara-gara Netizen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Kabar mengejutkan datang dari artis cantik Dinda Kirana.

Pemain sinetron yang kini jarang muncul di layar kaca itu tiba-tiba memutuskan untuk berhenti dari aktivitasnya di media sosial.

Hal itu disampaikan langsung oleh artis 22 tahun itu di akun Instagram pribadinya, @dindakirana.s.

Dinda memutuskan untuk berhenti menggunakan Instagram karena banyaknya kritik yang sering kali dilontarkan netizen padanya.

Selain itu dirinya juga ingin beristirahat sejenak agar dapat menggunakan waktunya untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat.

"Aku rasa ini saat yang tepat untuk istirahat dari media sosial. Medsos sekarang yang gak sedikit banyak membicarakan hal kurang baik dan kadang lumayan menyita waktu aku karena aku jadi pingin cari tau," tulis Dinda dalam captionnya.

"Aku rasa akan lebih baik buat aku juga untuk manfaatin waktu buat melakukan hal yang bisa bawa manfaat lebih.

terimakasih. I'll see you when I see you! (emoji)," tutupnya disertai postingan foto bertuliskan 'signing out'.

Capture Instagram Dinda Kirana (INSTAGRAM) ()

Menanggapi hal tersebut banyak penggemar yang menyesalkan keputusan Dinda tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh akun @nindaalnefa, "Ka jangan out dari sosmed , DKL jadi gak bisa deket sama ka dindanya , ka soalnya sekarang hanya dengan sosmed kita deket ka . Jangan out ka (emoji)."

"Janggggaaan gitu dong ka @dindakirana.s nanti aku jadi gak bisa tau tentang kaka," tulis akun @ayumuliasari19.