Remaja 12 Tahun Tulis Surat untuk Ahok, Ini Balasannya

JAKARTA, TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Seorang anak perempuan berusia 12 tahun bernama Allegra Freya Berlinawan menulis surat pemberi semangat kepada Basuki Tjahaja Purnama yang saat ini ditahan di Rutan Mako Brimob, Depok.

Yang membahagiakan anak perempuan itu adalah, suratnya dibalas oleh Basuki, atau yang akrab disapa Ahok. Surat itu pun diunggah oleh pemilik akun Instagram Wimberlinawan, yang kemudian tersebar di media sosial.

Dari foto yang tersebar, surat Allegra terlihat menarik dengan tulisan tangan dan ada gambar lilin. Beberapa kata di surat tersebut diberi warna.

"Good People Are Like Candles. They Burn Themselves Up To Give Others Light."

Ahok membalas surat tersebut dalam selembar kertas bertinta biru. Dia menulis sendiri surat tersebut. Ahok menulis bahwa dia baik-baik saja.

"Terima kasih atas suratnya. Semoga kamu tetap semangat untuk mengabdi buat bangsa dan negara. Saya baik-baik di sini.. Tuhan memberkatimu dan keluargamu.

Salam BTP

Ahok"

Kepada Kompas.com, pengacara sekaligus adik Ahok, Fifi Letty Indra, membenarkan bahwa itu adalah surat yang ditulis Ahok.

"Iya benar, Pak Ahok yang balas surat. Benar tulisan tangan Pak Ahok" ujar Fifi, Selasa (6/6/2017).

Fifi mengatakan Ahok memang kerap membalas surat-surat yang masuk kepadanya. Kata Fifi, Ahok akan membalas surat yang mencantumkan alamat lengkap.

"Buat yang mau kirim surat, biar dibalas cepat, bisa sertakan amplop lengkap dengan alamat mereka," ujar Fifi.